La guerra judicial y mediática entre Ezequiel El Polaco Cwirkaluk (30) y su ex Valeria Aquino (29), parece no tener fin. La mamá de Alma (4) aseguró que el cantante no fue sobreseído en la causa que pesa sobre él por violencia de género, dijo que hace seis meses que no paga la cuota alimentarua y aprovechó para tirarle un palito a la actual pareja del participante del Bailando, Silvina Luna (36).