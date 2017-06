¿Cómo fue aquel día del debut? "Como hoy, nublado, frío, estaban Daniel Tinayre, Duilio Marzio, Beatriz Guido y Alberto Migré. Servían pollo y el mozo me sirvió pata, Daniel le dijo que me diera pechuga y ahí me pareció como que estaba en mi casa, me sentí cómoda. Pensé que era debut y despedida. Después del programa me fui a la casa de una amiga y llamó Romay para decirme el rating, que era récord. Así empezó Almorzando con las estrellas, toda una vida".