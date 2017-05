Sin lugar a dudas, el chequeo médico al que se somete con su mujer, Guillermina Valdes (39), fue muy disfrutado por la teleplatea. "Maneja altos niveles de intensidad, me imagino su mujer pobre", arranca ella. "Estoy con palpitaciones, anoche no pude dormir, me levanto, dolores de espalda", le explica él. "Usted tiene que cortar azucar, harinas, grasas saturadas. ¿Y con los huesitos como andamos? ¿Los dientes, todo natural? ¿Y con la cara que hicimos, un refresh? ¿La próstata? La testosterona ya va bajando no? Arranca o no arranca? Le voy a recomendar algo, va a ir a ver a mi profesor de yoga", lo carga ella por la edad.