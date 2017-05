La historia terminó con Raquel Levin (Isabel Macedo) y Santiago Alvarado (Mariano Martínez) juntos y enamorados. Y el desenlace de sus ex parejas fue la muerte. El mensaje de Santiago para definir al "amor" fue contundente: "A veces el amor duele, otras veces el amor sana y otras veces el amor completo. Hoy puede decir que estoy completo", afirma el protagonista. Mientras, que Raquel lo caratuló como: "un movimiento continuo, mientras dura no hay pasado y no hay futuro. Todo es presente, un presente eterno más allá de cualquier frontera en donde Amar después de Amar es posible y es para siempre. Ese es el amor que encontré con santiago y ese es el amor que ojalá todos algún día encuentren".