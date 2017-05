Nequi: —Sos una periodista de cuarta que dice cosas de café o mala persona que me arrobas para que la gente me destruya porque te morís de envidia. Primero atacaste a Yanina Latorre (46) y la trataste de botinera, seguiste con Analía Franchín (44) y de Andrea Taboada (44) dijiste que no podía hablar de hijos porque no era madre y seguiste conmigo. Vine con 40 grados de fiebre para que no digan que me escapo. Maltrataste también a la producción. Destruís todo, a todos, ¿sabes cómo te fuiste de los lugares donde trabajaste?