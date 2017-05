Una doula es una persona, generalmente una mujer, que informa y acompaña a la futura mamá durante una parte o todo el proceso de embarazo. No es una enfermera, tampoco una obstetra, no atiende partos, no tacta, no manda tratamientos, no hace diagnósticos, no realiza terapias ni las recomienda, más allá que su trabajo puede ser complementario con el de otros profesionales.