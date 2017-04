Recientemente, la bella morocha contó que se separó de Alberto Albi Czernikowski tras cuatro meses de relación. "Nos dimos cuenta de que no somos compatibles. Cuando una historia comienza, solo ves a la otra persona. Más allá de la buena relación que teníamos y de la química que hubo desde el primer momento, a él no le gustaba mi mundo…y a mí no me caía bien la política", explicó a la revista Gente.