Además de las acusaciones cruzadas de infidelidad, también está la droga. "¿Soy el único que consume en la pareja? Ella es una chica muy sana…", dijo Ulises, irónico. "Me costó un montón salir de esto. El amor por él me ayudó", admitió Melisa, quien minutos después volvió a insistir con que logró superar su adicción a las drogas. "Uno de las cosas más fuertes que me pasaban era llegar a casa y verlo a él drogado, y encontrar una bolsa (de cocaína) en el baño. Y para un ex adicto, eso es lo peor que puede pasar…", dijo Ferraris.