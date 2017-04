"Entiendo que quiere dejar un mensaje como que yo me metí con Benja. Es lo más fácil, Rocío no es mamá y se metió con un nene. Que cuente lo que hice por su nene en España, cuando me tenía que esconder porque ella no quería que él se acerque a Junior. Todo lo que estuve y colaboré, no creo que sea de un nene al que haya tratado mal. Juego con él, es un nene grande y no creo que se deje hacer nada", explicó Oliva en Intrusos.