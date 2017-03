Más allá de haber perdido este trabajo, el actor señaló tiene muchos otros proyectos para este 2017: "Yo estoy tranquilo, estas cosas las tomo como aprendizaje. No hay mal que por bien no venga. También me ayuda a tomar un montón de decisiones con respecto a cuestiones personales en la parte que queda de mi vida. Hay mucho para hacer, sobre todo en la producción. Tengo un par de películas para este año. Me voy a Bolivia para filmar, vine de Brasil…".