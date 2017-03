"¿Cecilia Milone? No sé, no la vi -dijo una Silvina nerviosísima, en diálogo con Instrusos-. Yo hago mi vida, no estoy pendiente de otra persona. No tengo nada para decir. La verdad que estoy muy feliz. Chicos, perdón. Saben que estas cosas no me gustan… Me incomoda. ¡Odio esto! ¿Me dejan ir?". Sí, claro. Pero antes, una pregunta: ¿la saludaría a Milone si llegara a verla? "Yo saludo a la gente que quiero, y a la que conozco", respondió la ex Gran Hermano.