Respecto al video específicamente, dijo que no vio nada, pero que contaría su versión porque fue ella la que vivió el momento: "Estaba con algunas copas de más, no había consumido cocaína, hace diez días que no consumo, sino lo cuento, no voy a mentir. Yo no soy una persona alcohólica. Tal vez sea un alerta, un llamar la atención, viste como los chicos que hacen cagadas… es por la falta de contención. Nunca pedí droga, yo soy la que hizo quilombo, no es que no sabía lo que hacía".