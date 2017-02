Antes de escaparse, Matías se había quebrado al hablar de la actitud de su pareja: "Ya está, me defraudó, me decepcionó, ni los pibes me humillaron así, una decepción muy grande, no quiero permanecer un minuto más acá, dejé momentos importantes para estar con ella… convocaron a mi hijo para la selección y no fui para estar con ella, se casó mi mejor amigo y no fui para estar con ella, nació mi sobrina y no estuve para estar con ella".