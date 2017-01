Él no sabía que su pareja lo había espiado y fue arreglado para la ocasión, esperando tener un momento íntimo. Pero ella lo recibió furiosa y con un reclamo: "Matías, me estás haciendo quedar muy mal, bol… Me llaman para ver lo que estás haciendo, veo que agarrás a la novia de un pibe que me dijiste que era la uruguaya, cuando no era la uruguaya. La agarraste de la pierna. Estás bailando, está bárbaro, no te voy a hacer quilombo porque baile reggaetón. Me dolió en el alma que dijiste que te gustaba". Hasta ahí llegó la conversación emitida por el programa de Telefe. Habrá que esperar hasta el próximo programa para ver si logran sobreponerse a la primera gran crisis del programa.