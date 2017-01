Fue entonces cuando los periodistas lo consultaron sobre la actualidad, en especial por el polémico audio de Cristina Kirchner. "¿Con Cristina qué pasó? Ah, ganó (Mauricio) Macri ahora no, creo -respondió Cacho, irónico-. Los del Pro ganamos. Y bueno, ya está. Ganó Trump. ¿Qué quieren ahora? Se lo tienen que fumar. Y a Macri también se lo tienen que fumar. Y sí, ganamos los del Pro: yo sabía lo que no quería más, no lo que quiero. Y lo que quiero no lo sé, porque me mintieron toda la vida, como a una sirvienta paraguaya. Hay momentos que me dan ganas de tomármela de tanta porquería. Estoy podrido de los cortes de calle, de los piquetes, de los sindicatos… Pero bueno, hay que tener fe y esperanza de que vamos a salir".