"Un día lo fue a ver a Pepe Parada, persona que voy a adorar siempre. Pepe me dijo 'vení a la tarde' y se la dio Cóppola y nunca me las pidió. Pepe cada vez que le decía 'che, te debo 5 lucas', me decía '¿qué? No, tomátela'. Voy a estar agradecido toda la vida a él y a Guillermo", concluyó.