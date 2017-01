"Yo era modelo en Uruguay y uno de los comerciales que grabé llegó acá. Aparte fui paquita de Xuxa acá en la Argentina. Un representante me llamó y me preguntó si quería trabajar como actriz y le dije que sí. Empecé a hacer castings, no quedaba porque era muy alta, por esto y por lo otro. Hasta que quedé en Canal 9, para un casting de Inconquistable corazón. Empecé con un papel chiquito… y ahora estoy en Dulce Ana", contó la joven uruguaya en 1995 en el ciclo que se emitía por ATC (actual TV Pública).