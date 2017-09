—¿Cuál es la tarea doméstica que nunca te voy a ver hacer? —Limpiar. Soy muy malo, lo hago mal: limpio y sigue quedando sucio. Me da bronca, me enojo. Odio lavar los platos. —¿Cuántos días podés juntar los platos sucios? —Tres. —¿La cama a la mañana? —Nunca la hago. Siempre me malcriaron mucho mis papás. Leti me salvó la vida, mal, porque… literal: estaba comiendo arroz integral con huevo duro y atún, por las proteínas, para entrenar. Un embole. Me reía todo el tiempo de mi vida en ese momento. —¿Qué se sabe de la película en la que vas a participar? —No sé si puedo hablar mucho, pero va a estar Luisana Lopilato y tengo una participación chiquita. Quería hacerlo. Me faltaba. Estaba en la lista de cosas que quería hacer. Me parece que se va a estrenar el año que viene. —¿Cómo te convocaron? —Me llamaron, hice el casting, no sabían quién era ni qué estaba haciendo, así que eso está bueno. —Cuando publiqué que íbamos a charlar en las redes sociales tus fanáticos me mandaron un montón de preguntas y también me mandaron algunas prohibiciones. No quieren que te preguntemos por Oriana Sabatini, tu ex novia. —Sí, están hartos, están re podridos. Yo también, un poco. —¿Vos también? —Y sí, bastante. —No nos dejan hablar de tu ex. ¿Nos dejan hablar de tu soltería y cómo la estás pasando? —Eso les gusta. —Con la cantidad de seguidores y seguidoras que tenés, no me quiero imaginar lo que te estarán tiroteando en este momento. —Me empezaron a tirotear un par pero estoy viviendo acá, en La Lucila, entonces estoy lejos de toda la civilización. Además, estoy tan cansado y enfocado en todo lo que estoy haciendo que no me da tiempo. A veces estoy en mi casa y no me dan ganas de conocer a nadie, ni invitar a nadie, ni nada. Es dormir o quedarme hablando por WhatsApp. —¿Se tiene más sexo en pareja o soltero? —En mi caso, cuando estoy en pareja. Estoy muy cansado. No estoy más descontrolado. —¿Malena Narvay les gustó a los fans? —Sí, les gustó mucho, pegamos muy buena onda y era muy graciosa, estábamos todo el tiempo haciendo chistes y se notaba que había muy buena relación. —¿Estás de novio con Malena? —No, acabo de cortar una relación. Veo que hacen muchos edits, fotos, se refieren a ella todo el tiempo: pegamos muy buena onda, pero no. —¿Hoy no estás para ponerte de novio? —No. —Cuando tenés tiempo libre, ¿en qué lo disfrutás? —Ahora que estoy soltero me junto más con amigos. —¿Saldrías con una fan? —Sí, creo que no habría ningún problema. Si uno se enamora, se enamora y no lo puede controlar. —¿Qué fue lo más loco que hicieron tus fanáticos? —Tenía mucha gente cuando estaba en Paraná que iba a mi casa y viajaban siete horas para ver si me veían. Hoy no lo hagan: si se enteran dónde vivo no vayan a mi casa, puedo llamar a la Policía (risas).