Pero la novia de Franco Masini (23) no es la única celebridad que, en este último tiempo, compartió en las redes sociales una foto al natural. Sol Pérez (23) también dejó en evidencia su celulitis, aunque tomándose en broma el asunto. Y un mes atrás Carla Peterson (43) se fotografió en bikini frente a un espejo, sin make up ni Photoshop: "A veces no nos damos cuenta y nos exigimos demasiado. ¡Pero somos mujeres y somos divinas!", dijo la actriz, recibiendo la aprobación de Lali Espósito y Jimena Barón, entre otras famosas.