El músico no tardó en romper el silencio frente a los medios y dio una nota en la que aseguró que las acusaciones son falsas. "Soy víctima de una acusación que claramente es falsa, de alguien que no conozco y de algo que no pasó. En esa primera acusación se hablaba de que yo en principio quise robar un beso, que es algo que no he hecho casi nunca en mi vida, salvo con alguien que sí conocía y tenía un vínculo. En segundo lugar, ¿tocar a alguien? Una pavada gigante también. Me tomó por sorpresa y me pareció una locura", se defendió.