"Estaba leyendo el libro y ahí me enteré que se venía esa escena, y me dio por comentarle porque me ponía nerviosa, es muy nuevo para mí y él las hace hace un montón, entonces pensé en que me de consejos, pero no me imaginé que me iba a confesar esa molestia", reveló en diálogo con Por si las Moscas, el ciclo que conducen Moskita Muerta y Nilda Sarli por La Once Diez/Radio de la Ciudad.