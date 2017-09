A principios de año, Roberto habló sobre su hijo y sus problemas alimenticios, que lo llevaron a realizar un tratamiento en la clínica del doctor Alberto Cormillot: "No estuvo internado por drogas, Felipe no consume ningún tipo de drogas, lo que no consume es comida. Es un drama que no te come (…) Entiendo que para ser Michael Jackson tengas que ser delgado, ¡pero dejate de joder!"