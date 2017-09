—Ya mis letras son un juego donde yo me divierto mucho para que cada uno se vaya armando su propia identificación con las letras. No es realmente algo con lo que sea mi vida, pero obviamente que lo de "Días futuros" se trata justamente de un juego de palabras intenso que es la reflexión final del tema: "Los días futuros ya volverán". Ahí estoy jugando con la fantasía de la primer idea del punk: no hay futuro. Entonces, si estás viviendo una realidad en la cual el futuro no aparece muy probable o muy auspicioso, ¿qué futuro podés negar? No podés decir no hay futuro si no hay un futuro para negar. Y en la canción quiero decir que ya volverá el momento en el cual haya un futuro, así podemos negar su existencia.