En aquel momento la ex mujer de Marcelo Tinelli había asegurado que su madre contrajo virus intrahospitalarios: "Fue una dejadez… Un día mi mamá me dijo que le habían puesto la máscara, pero sin oxígeno. Empezó a pasarle de todo, y quiero que no le pase más nada a la gente. Una vez estaba el médico de guardia chateando por Facebook y cuando le dije que se sentía mal mi mamá no me dio ni cinco de bolilla", dijo.