Además de discutir con su novio, Charlotte habría encarado a Robles a través de las redes sociales: "¿Qué mierda haces hablándole a mi novio? ¿No sabes respetar?", increpó Caniggia a la bailarina de ShowMatch, que muy respetuosamente le aclaró la situación: "Me llamó por un trabajo, nunca me metería con un pibe en pareja, tampoco me tiró onda. Pero ubicate y hablá con el que tenga que hablar, no tengo nada que ver en sus mambos".