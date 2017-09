"Al llegar a la mitad del tratamiento todo se complicó porque no reaccionaba a la medicación. Ya no había nada más que me pudieran dar… Estaba muy neutropénico (disminución aguda de neutrófilos en la sangre), estaba muy mal. Hasta mis viejos prácticamente habían perdido las esperanzas", cuenta sobre sus padres María y Pedro, quienes lo acompañaron durante todo el proceso, al igual que sus hermanos Leandro (40) y Luciano (33).