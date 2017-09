Es que los looks extravagantes de Nicolás Merlín (25), de él se trata, son un imán de atracción para cualquiera que no lo conozca y lo vea por primera vez. "Yo me visto siempre así, hasta para ir al kiosco. Me levanto todos los días y depende cómo me sienta así es la forma en que me quiero vestir, puedo estar todo de negro o ponerme un jean con unas zapatillas y una calza", explicó el coach de Tyago Griffo y Barby Silenzi.