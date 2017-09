"Marcelo me llamó para decirme que tenía una propuesta para hacerme, lo cual ya me daba miedo, aunque sabe que yo puedo negarme. Muchas veces me llamó para la Salsa de a Tres y el Cuarteto de a tres y me negué por una cuestión de que a mí me gusta ir al programa a hacer humor", aclaró en diálogo con Pablo Gorlero en La Once Diez. Y precisó que "pero entonces me dijo, hagamos una entrevista, vos vestido de Cristina, pero para Facebook, lo cual es mucho más peligroso, porque ahí no tenés tiempos, no tenés rating, podés explayarte".