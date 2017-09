Así lo entiende Damián Quilici (37), conocido como El Freud de la villa. Su vínculo con el stand up nació en 2012 cuando se encontraba de licencia en su trabajo en Pepsico, caminando aburrido por la calle Corrientes. Una invitación para ir a ver un show le llamó la atención y no la dejó pasar: "Me voló la cabeza. Había un comediante, Daniel Gianelli, que hablaba de ser pobre y me identifiqué tanto que me hizo reír mucho. Llegué a mi casa, me puse a ver videos y me anoté en un curso, el más barato de esa época".