Respecto a su presente laboral y las exigencias -físicas y mediáticas- del programa de El Trece, dijo, en diálogo con la revista Gente: "El Bailando me encuentra con la pasión de siempre, pero más pendiente de lo artístico que preocupada -y ocupada- por lo que me puedan preguntar a nivel mediático. Ya no ando pensando en cómo contestar si me buscan para pelear en el programa. Estoy enfocada en los ritmos".