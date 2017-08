"Nos pasa como el personaje de Dani, que lloramos, y con ella también lloramos, hasta mi mamá me dijo que tuvo que cambiar de canal porque no daba más del llanto. De verdad grabamos muchas horas y el cansancio que me generó pasar por todas esas emociones me desgastó mucho", se sinceró la artista en diálogo con Por si las Moscas, el ciclo que conducen Nilda Sarli y Mosquita Muerta por La Once Diez/Radio de la Ciudad.