Pero no solo se peleaba en su barrio, sino también en el colegio: "El que me hacía bullying era Luciano Castro. De más grandes él me pedía por favor que no lo dijera en los medios. Pero yo digo la verdad: cuando era chico me cargaba. Íbamos juntos al Copello de Devoto, él era el más lindo y el preferido de las profesoras. A mí, en cambio, me echaron de varios colegios por mala conducta e hiperactivo".