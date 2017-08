"No me gusta nadie y en este tiempo que estuve sola, no vi a nadie", agregó la modelo que detalló que "si me pongo de novia es porque realmente hubo amor y lo sentí. En una entrevista en el programa del conductor Joaquín Pollo Álvarez en FWTV, Mica aseguró que está soltera: "Cuando me enamoro, me lleva un largo proceso estar bien y volver a estar con otra persona".