Mi chikito❤ Sería imposible explicar con palabras lo que generas en mi…. Llora mi alma,ríe mi vida,chocan mis planetas internos y todo termina y vuelve a empezar cada día junto a vos. Hijo de mi vida,Hijo de la vida, sólo soy la guardiana de tu crecimiento hasta que Dios y la Virgen lo dispongan mientras eso ocurra y transcurra, sólo tengo amor del más puro e incondicional para darte. Amarte es mi religión

A post shared by Nazarena Vélez (@nazarenavelez) on Aug 22, 2017 at 3:14pm PDT