Ese no fue el único comentario que respondió el actor. Entre muchos halagos, un espectador se hizo una pregunta mencionando a Darín: "Fui a ver La Cordillera y creo que no entendí el final. @bombitadarin, los espectadores nos quedamos debatiendo después de la película". Y el protagonista del filme le repreguntó, con suma sinceridad: "¿Eso no es bueno? Digo, ¿te pasó muchas veces? Un abrazo".