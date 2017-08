El detrás de escena del Cirque du Soleil: acrobacias, rock y mujeres superpoderosas

Por lo menos así lo entiende la canadiense Laura-Ann Chong, una de las estrellas del show de barras asimétricas, que ha estado diez meses lejos de su hogar; o el brasileño Gabriel Machado, que demostrará sus habilidades cerca de su casa en Belo Horizonte y su familia podrá verlo en acción por primera vez: "Hace nueve años que trabajo en el Cirque du Soleil y ya estoy acostumbrado a estar lejos de mi familia. Estaba en la Selección Nacional de Gimnasia de Brasil y nunca pensé que iba a hacer circo; me vio un cazatalentos y me invitó a un entrenamiento. No me gustó mucho la idea, pero en mi país las condiciones para entrenar no eran muy buenas y decidí experimentar: me apasioné y ahora no quiero volver a la gimnasia".