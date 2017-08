"A mí por suerte las balas –por los escándalos- me pasan por al lado. Cada uno sabe a lo que va al Bailando y a lo que cada uno juega. El show no es para cualquiera y a muchos, que tienen perfil bastante tranquilo, los puede llegar a alterar muchísimo y ponerlos en lugares que no están acostumbrados", analizó el actor.