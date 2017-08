Lejos de los escándalos, la vedette comenzó una nueva etapa de su vida más tranquila, pero no se arrepiente de su pasado: "Todos los golpes me hicieron madurar. Yo siempre me la jugué por lo que creí. Si me tengo que arrepentir de algo, es de haber sido inmadura. Por ahí me equivoqué en creer en las personas que se me acercaban. Todos somos humanos y nos podemos equivocar más de una vez. Cuando lo hice pedí perdón. Porque no está bueno cometer errores pero eso también nos hace más humanos. Me sirvió para crecer".