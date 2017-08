Jerónimo ya está de regreso en Buenos Aires y trabaja haciendo malabares en la esquina de los semáforos. En diálogo con Infama, contó por qué decidió llevar este estilo de vida: "Estaba en la ciudad, estudiaba cine y laburaba: una vida normal. Pero me cansé de la ciudad, del ruido, de todo. No les di muchas opciones a mis papás. La familia siempre me bancó. Por suerte tuve el privilegio de que me escuchen siempre y me banquen en lo que haga. Mi familia siempre me dijo que vaya para adelante: si quiero viajar de vuelta me apoyan y me dicen que haga lo que quiera".