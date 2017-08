"Yo estaba grabando (la ficción) Embarcados en Punta del Este, cuando me llama Claudio y me dice que no había podido dormir porque había visto en la tele un informe donde hablaba una nena de origen toba de Chaco, que no tenía mamá ni papá, y pedía desesperadamente tener una familia. Me quedé muy shockeada escuchando esa realidad tan terrible que me describía Claudio por teléfono. Apenas volví a Buenos Aires, busqué el video, vi a la nena, que era Noelia, y me saqué un pasaje a Chaco para el día siguiente", explicó la vedette.