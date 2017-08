Desde la televisión y desde las redes sociales, Sol Pérez exhibe su físico trabajado y cuidado. Por eso muchos pensaron que el reggaetón romántico iba a ser pan comido para ella, pero no. Durante la previa fue muy sincera y dijo: "Claramente no soy una persona hot. Una tiene que jugar un poco con esas cosas, pero no me sale eso de ser hot, el perreo me costó muchísimo".