"Hay que hacer las cosas bien. Si las propiedades no están a nombre de Leo, quiero saber con qué las compró (su amante). Si no puede justificarlo, confiamos plenamente en la justicia del país hermano", contó Elizabet Márquez a Implacables, abogada de Raquel Bermúdez, quien no descartó la existencia de más propiedades a nombre del humorista en Uruguay. Si bien todavía no lo ha podido comprobar, creer conocer quién es la mujer que ha tenido una relación prohibida con Rosenwasser.