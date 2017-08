"Lo ideal sería quedar embarazada de manera natural. Hace rato que estoy haciendo tratamientos con distintas mediaciones. El que estoy haciendo ahora va in crescendo a cosas más complejas en la medida que vamos probando y estamos avanzando. Lo importante es que ya me hice todo los estudios y no hay ninguna razón por la cual no quedo. Puede ser el estrés del trabajo, pero también sé que si dejo de trabajar y me dedico a buscar, es peor porque me quemo más la cabeza", explica Adabel que ya tiene dos cajas llenas de ropa de bebé: "Cuando veo algo que me gusta, lo compro. Además, es una forma de ya hacerme la idea de que voy a tener un hijo, porque hace unos años no me veía mamá y lo hoy deseo".