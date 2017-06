"Por ahí, como me hicieron mucho daño, sentía que ellos también tenían que pagarlo y hoy me doy cuenta que no, que la vida da vueltas todo el tiempo y hoy están pagando un montón de cosas porque todo vuelve", expresó, y, al ser consultada sobre si ese nuevo misticismo la había ayudado a sanar esas heridas, afirmó: "Yo a Fede siento que lo he perdonado, porque éramos chicos los dos y él sabe solamente la verdad de Carmen, no sabe la mía, entonces es como perdonable eso, yo se lo puedo perdonar. A la que no la voy a perdonar nunca es a Carmen, porque me lastimó mucho con algo muy precioso para una mujer", analizó la ex de Bal, a quien cree que hoy le están dando a tomar de su propia medicina. "Nunca fue fiel y por eso le fueron infiel, nunca cuidó a nadie y ahora le tocó perder", sentenció.