Silvina Luna y El Polaco se cruzaron con Marcelo Polino en ShowMatch: “Primero viene la familia y después el juego”

"Me banco las críticas constructivas pero por ahí me pareció que no hacía falta. Entiendo que justifiques tu sueldo y tu personaje", arremetió Luna, ante la cara de sorprenda de Polino. No tardó en responderle: "Silvina Luna, hace dos años que estoy acá, mirá si voy a justificar el sueldo con vos. Conmigo no te metas". El cantante no soportó ver a su pareja en esa discusión y se manifestó con dureza.