Cuando El Polaco salte por primera vez a la pista del Bailando 2017 como subcampeón del certamen -¡nada menos!-, a su lado no estará Alma. No lo quiso así. Pero así lo buscó, según sostienen del lado de Valeria Aquino, su ex mujer, la madre de su hija. Y quien le negó al cantante la presencia de la niña de cuatro años.