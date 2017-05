—Desde chiquito quise actuar, siempre. A los 5 años miraba las películas y me imaginaba actuando en ellas, cómo haría yo tal escena. Me imaginaba siendo Aladín, por ejemplo. Un día le dije a mi mamá que quería actuar, que me consiga trabajo en cine. "No, andá al colegio, metete en un grupo de teatro del colegio…", me dijo. Y me anoté. Empecé a hacer obras ahí y cada vez me fue gustando más. A los 7 años, cuando estaban dando

'Verano del 98', le dije que quería actuar ahí. Insistí tanto que un día me consiguió ir al casting de 'Chiquititas'. Fui a audicionar, pero al final no quedé. "Bueno, listo ¿ya está? ¿Ya se te fueron las ganas?", me dijo mi vieja. Le respondí que no, que quería más.