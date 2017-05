A propósito de Nicole Kidman, la ex mujer de Tom Cruise será una figurita repetida en Cannes. Cuatro veces, para ser más precisos. Porque además del filme de Sofía Coppola, la australiana forma parte de Top of the Lake, la serie de Jane Campion; The Killing of a Sacred Deer, con la firma de Yorgos Lanthimos; y How to Talk to Girls at Parties, lo nuevo de John Cameron Mitchell. Kidman es candidata a Mejor Actriz. Trabajo, por que se verá, le ha sobrado.