Cuando tenía 20 años, se realizó varios retoques. Muy orgullosa de su nueva figura exuberante, posó para la revista Gente y contó detalles del aumento de lolas: "Me las hice porque de chica no tenía mucho. El día que me las fui a operar le pedí a mi cirujano, el Dr. Alberto Ferriols, que es un amigo, que me pusiera talle D. Él me recomendó que por la contextura de mi cuerpo me pusiera prótesis más chicas, pero no le hice caso. ¡Yo las quería así y me las tuvo que hacer! Quedé muy conforme con el resultado y no me arrepiento para nada".