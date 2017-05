"Hoy mientras explicaba la Revolución de Mayo a los chicos de primer grado, hablábamos de nuestra forma de gobierno y les aclaré que a diferencia de muchos países, nosotros nunca tuvimos reyes. A lo que Cata -agrega la maestra – me interrumpe muy seria y me dice 'pero ahora si tenemos un reina'. Yo pensaba que la nena me lo decía por Máxima y le pregunté '¿Quién es la reina Cata?' y muy segura me dice 'Mirtha Legrand'", decía el comunicado que le envió la docente a Del Moro.